Violante Placido si rivela a D Repubblica. L’attrice già nostalgica della fase 1 ha trascorso il lockdown insieme a suo figlio

Violante Placido, figlia dell’attore e regista Michele Placido, ha raccontato a D Repubblica come ha trascorso la sua quarantena da mamma. La donna ha sperimentato molte attività a casa ed inoltre si è dedicata completamente a suo figlio Vasco ed ha rivelato: “Ho un po’ nostalgia della fase 1”. L’attrice è però molto preoccupata per quanto riguarda la ripartenza del suo settore che attualmente è fermo. I teatri potrebbero riaprire il 15 giugno ma non si sa quando inizieranno le riprese per i nuovi film.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Gessica Notaro mozzafiato, un incanto in bikini: foto

Violante Placido e la lezione della Pandemia

Per l’attrice la pandemia deve insegnare a tutti una lezione: dobbiamo rispettare il pianeta. “Il virus ha scatenato la nostra coscienza ecologica, la paura ci ha portato a stravolgere completamente le nostre vite, cambiando le abitudini – spiega Violante – Ora non possiamo più fare finta di niente perché abbiamo raggiunto una consapevolezza diversa”. La donna sottolinea il fatto che noi essere umani siamo ospiti del Pianeta e dobbiamo vivere in armonia nel rispetto delle regole. Durante il lockdown lei e il suo compagno si sono dedicati completamente al loro figlio Vasco: “Ho fatto tante cose con mio figlio, dai collage alle ricette, e anche con il mio compagno ci siamo messi a disegnare dei fumetti. – racconta – Mentre ascoltavamo il telegiornale e si parlava di ripartenza mio figlio Vasco ci ha guardato e ci ha detto: ‘Non voglio che tornate a lavorare'”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Laura Pausini , il suo sguardo seducente in un VIDEO

Visualizza questo post su Instagram SE SAREMO MIGLIORI #andràtuttobene #pastadisale #iorestoacasa #staypositive #keepitcolourful Un post condiviso da Violante Placido (@violante.placido) in data: 17 Apr 2020 alle ore 6:46 PDT



L’attrice fino a quando non tornerà a lavoro continuerà a trascorrere tutto il tempo con il suo bambino. Per lei la fase 2 non è ancora iniziata.