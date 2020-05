Elettra Lamborghini vittima, spunta la foto da censura: denuncia sui social

Elettra Lamborghini, spunta la foto senza vestiti: denuncia sui social. “Se vedete foto di questo tipo in giro, non le ho pubblicate io, segnalate”

Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più amati dei social: famosa per essere provocante di natura, accetta ogni tipo di scherzo ma non quando si tratta di queste cose. Infatti una pagina Instagram ha pubblicato una foto di lei nuda, palesemente modificata. Lei ha segnalato la pagina e ha contattato l’admin per insultarlo in privato di quanto ha fatto.

Elettra Lamborghini vittima: “Non l’ho postata io quella fotografia”

Alla fine la foto è scomparsa e l’admin si è giustificato dicendo che lo avevano pagato per pubblicarla. Lei si è arrabbiata e ha approfittato della sua popolarità per lanciare un messaggio. Ha fatto notare che ci sono tantissime ragazze che si sono suicidate perché vittime di cose come queste. “Ascoltate bene: tutte le foto che vedete in giro nude mie sono fake! Sono mie foto in bikini (le trovate si miei social tranquillamente) e vengono photoshoppate! Sono fake! Queste pagine vogliono solo followers e likes loro vi promettono di mandarvi foto ma è tutta roba fake! Sono come i virus quindi state alla larga e soprattutto non credete che quelle foto siano vere!”.

“Di solito non me ne frega niente di queste foto che girano ma ci sono state ragazzine che si sono suicidate per questo. Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa davvero schifo per le nuove generazioni. State molto attenti perché su queste cose purtroppo c’è poco da fare”.