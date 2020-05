Michelle Hunziker, vestito stretto e forme irresistibili – FOTO

Michelle Hunziker ha tantissimi ammiratori ed è seguitissima sui social: il suo profilo Instagram vanta circa 4,6 milioni di follower. Nella sua straordinaria carriera, la conduttrice svizzera ha guidato programmi come Zelig, Scherzi a Parte, Striscia la Notizia e Paperissima. Nei primi anni del 2000 ha condotto anche il Festivalbar in due occasioni: nel 2002 e nel 2003. Dopo una turbata storia con Marco Predolin e una lunga relazione con il cantante Eros Ramazzotti, la Hunziker si è legata sentimentalmente all’imprenditore Tommaso Trussardi.

Michelle Hunziker stuzzica i fan: il vestito stretto esalta il fisico da urlo

Michelle Hunziker ama mettere in risalto la sua bellezza: nelle sue foto riesce sempre ad apparire sensuale senza mai essere volgare. Il suo account Instagram è pieno di contenuti interessanti: scatti in famiglia, volto in primo piano, sorriso contagioso e un briciolo di pazzia. Qualche ora fa la conduttrice di Striscia la Notizia ha pubblicato una foto in cui indossa un abito di colore arancio stretto: il suo corpo snello e slanciato è l’assoluto protagonista. Immancabile, inoltre, il suo meraviglioso sorriso. Nella giornata di ieri, invece, Michelle ha pubblicato uno scatto con un abito nero e una posa sexy.

I sua fan amano interagire e commentare le sue foto. ‘Sei bellissima’, si legge spesso; qualcuno, inoltre, ha anche notato la super macchina alle sue spalle.

