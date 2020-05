Un padre americano sorpreso dalle telecamere di sicurezza – VIDEO

Un padre americano è stato sorpreso dalla moglie tramite le telecamere di sicurezza mentre svegliava i suoi figli in maniera inusuale

Svegliarsi la mattina presto può essere davvero pesante, diciamolo. Pensieri e preoccupazioni. La colazione da preparare, la routine mattiniera fatta di doveri ed impegni. Bevi un caffè, lavati e vestiti di corsa, fila a lavoro. I genitori di bimbi piccoli hanno un carico di fatica maggiorato. Non è sempre facile affrontare l’inizio di un nuovo giorno con un sorriso stampato in faccia, non è vero?

Pensateci, quanti di voi hanno affrontato il delirio di pianti, pappine, pannolini da cambiare con l’ansia anche del lavoro e delle responsabilità di un mondo d’adulti? Ne vale decisamente la pena, non vogliamo scoraggiarvi. Ci sentiamo di darvi un suggerimento per affrontare al meglio ogni mattina.

Anzi, il consiglio viene da oltre oceano, precisamente dalla Carolina del Nord, da cui arriva un insolito video divenuto virale. Traci Cross è la mamma di due gemellini. La mattina non sempre ha la carica giusta per attivarsi con energia. Divide il compito di svegliare e sistemare i suoi piccoli con suo marito Brian.

Un padre americano e l’insolito modo di svegliare i figli

Pensate all’ilarità che l’ha investita quando ha scoperto l’eccentrico modo dell’uomo di svegliare i suoi figli. Le telecamere di sicurezza poste nella stanzetta dei bambini hanno mostrato un siparietto tanto esilarante quanto tenero.

Brian, con vesti decisamente serie, da lavoro, improvvisa per i gemellini un’esibizione tutta sua, con canto e balletto annesso, della popolare canzone di Bruno Mars e Mark Ronson, Uptown Funk.

Niente bisbigli, sussurri e carezze per destare i piccoli ma tanta musica e sorrisi. Loro sembrano gradire, nel video si possono intravedere saltellare nei loro lettini, divertiti dallo spettacolo del papà.

