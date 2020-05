Recovery Fund, il piano per fronteggiare la crisi: all’Italia la quota più alta

Il pacchetto di aiuti Recovery Fund proposto dalla Commissione europea prevedrebbe 750 miliardi, di cui 172,7 miliardi di euro all’Italia.

La Commissione europea oggi proporrà il Recovery Fund, ovvero il piano di fondi stanziati per far fronte alla crisi provocata dall’epidemia da coronavirus diffusasi nel Vecchio Continente. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, il fondo proposto dalla Commissione ammonterebbe a 750 miliardi di euro. Cifra confermata anche dal commissario all’economia Paolo Gentiloni. All’Italia spetterebbero 172,7 miliardi di euro, ossia la quota più alta destinata ad un singolo stato.

Recovery Fund, un piano da 750 miliardi per fronteggiare la crisi: all’Italia oltre 170 miliardi di euro

Un pacchetto di fonti da 172,7 miliardi di euro sarebbero destinati all’Italia per ripartire dopo la crisi profonda provocata dal Covid-19. Il nostro Paese è tra i più colpiti a livello globale dall’epidemia sia in termini di vittime che di casi di contagio. Stamane, mercoledì 27 maggio, la Commissione europea oggi proporrà il Recovery Fund che, come riferito dall’agenzia Ansa, dovrebbe ammontare a 750 miliardi di euro. Il totale verrebbe suddiviso in 500 miliardi come aiuti, mentre i restanti 250 miliardi come prestiti. La cifra è stata confermata, con un post su Twitter da Paolo Gentiloni. Il commissario all’economia ha scritto: “Commissione propone un Fondo di Recovery da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti“.

Il fondo previsto per l’Italia, la più alta destinata ad un singolo stato, come appreso dall’Ansa, si suddividerebbero in 81,807 miliardi versati come aiuti e 90,938 miliardi come prestiti. Dopo il nostro Paese segue la Spagna con un totale di 140,4 miliardi, divisi tra 77,3 miliardi di aiuti e 63,1 miliardi di prestiti.

Il debito, spiega Ansa, così emesso dovrà essere rimborsato tra il 2028 e il 2058, mediante il bilancio comune post 2027. Per reperire la moneta, la commissione ha proposto di farlo attraverso tasse imposte sulle emissioni, sulle grandi multinazionali, sulla plastica e web tax.



In merito ai fondi previsti dalla Commissione europea questa mattina il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva pubblicato su Facebook un post, nel quale si leggevano i sette punti fondamentali di un piano strategico per utilizzare gli aiuti.