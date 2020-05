Valentina Vignali e quel tatuaggio mai visto in zona intima – FOTO

Valentina Vignali in una giornata di trattamento estetico mostra un particolare che fino ad ora era rimasto inedito. La storia su Instagram è da brividi

Giornata di trattamenti per la bella Valentina Vignali che dopo il lockdown, come molte star del web, è tornata a prendersi cura del suo corpo rivolgendosi agli specialisti. Tutto condiviso sui social ovviamente e in bella mostra nelle stories di Instagram.

La cestista, anche modella e ora influencer, si è concessa una seduta di pressoterapia, un trattamento drenante che serve ad eliminare la ritenzione idrica accoppiato ad un messaggio drenante. Mostra con soddisfazione i risultati ottenuti, che lei definisce incredibili, senza tralasciare nulla. Si mostra allo specchio con il suo fisico scolpito e condivide con i suoi followers il cambiamento dopo i trattamenti.

La storia su Instagram è al cardioplasma. Valentina Vignali si mostra solo in intimo: reggiseno nero di pizzo, slip più sportivo che mette in risalto le curve della quasi trentenne riminese. E l’occhio cade inevitabilmente sulle parti basse. Lo slip è sgambatissimo, il lato B straborda e lei zumma facendo avanti e indietro e passando la mano tra la coscia e il sedere.

Ed è qui che cade l’occhio su quel dettaglio che per i più attenti non passa inosservato. Un tatuaggio inquinale mai visto prima. Valentina è una grande amante dei tatuaggi tanto da averne diversi sul corpo. Noti sono la lettera Q sul polso, una chiave sotto il braccio sinistro. Tra gli altri anche la scritta “Ball don’t lie” (la palla non mente) dedicata alla sua passione per il basket.

Ma quello sull’inguine non l’aveva mai mostrato fino ad ora. Un nuovo arrivato sul corpo della bella influencer? E soprattutto cosa rappresenterà? Dalla storia non si intuisce. Qualcosa di piccolo ma posizionato in una zona davvero hot. Toccherà scoprirlo quanto prima.

Valentina Vignali, forme esagerate e bikini provocanti

Visualizza questo post su Instagram Vi piace l’arancione? 😜🍊🧡🏀🍑#sunday #orangeisthenewblack Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 24 Mag 2020 alle ore 6:26 PDT

Forme esagerate quelle della Vignali che lei non disdegna affatto mostrare. Molti dei suoi scatti e dei suoi video sono provocanti. In uno dei suoi ultimi post su Instagram l’influencer si è mostrata in un esplosivo costume. “Vi piace l’arancione?” ha chiesto a chi la segue. Inutile dire che i commenti sono arrivati a valanga come i like, oltre 140 mila.

Il suo sex appeal è indiscusso. Per molti la Vignali rappresenta quasi un sogno erotico. Una sportiva che esce dalla divisa e si mostra in tutta la sua prorompenza e femminilità. Sullo sfondo si intravede una piscina ma con la modella in bella vista poco conta il contorno.

Tra i tanti commenti di apprezzamento quelli che fanno riferimento proprio ai colori: “A te va bene qualsiasi colore” o ancora “Ti sta da dio l’arancione”.

E anche nelle stories la Vignali non si ferma con gli scatti che espongono curve che si rincorrono mostrate con decisione. Tra questi una foto al tramonto sulla spiaggia sulla quale spicca la sua forma esagerata.