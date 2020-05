Diletta Leotta ha una cognata che è una bomba, tutto su di lei

La cognata di Diletta Leotta si sta facendo sul web e sui social per il suo fisico da urlo tra curve da pin-up e qualche ritocchino da parte del compagno

Visualizza questo post su Instagram Best morning light 😂 #buongiorno #milan #selfie Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona) in data: 23 Mag 2020 alle ore 4:22 PDT

Entrambe belle, dalle forme prorompenti e siciliane. Sono Diletta Leotta ed Eleonora Incardona. Cosa le lega oltre queste caratteristiche? La quasi “parentela” che l’esplosiva Eleonora sta sfruttando per farsi conoscere sul web. Lei è, infatti, la compagna del fratellastro della bella giornalista di Dazn, il chirurgo plastico Mirko Manola.

Proprio al chirurgo spesso è stato imputato di aver messo troppo le mani sul corpo di Diletta che si professa bella e verace, ma non troppo visto che di ritocchini, grazie al fratellastro, ne ha fatti parecchi. E anche la cognata della presentatrice sembra non disdegnare il lavoro del compagno che pare abbia messo lo zampino anche sul suo fisico.

Le forme di Eleonora sono invidiabili. Curve in bella mostra con seno e sedere esplosivo. Per non parlare delle labbra poi. Per molti anche qui ci sarebbe il ritocco proprio del chirurgo conosciuto in tutta Milano per la sua bravura.

Ma vediamo chi è Eleonora e scopriamo qualcosa in più su di lei.

Diletta Leotta, la cognata Eleonora è una bomba sexy del web

Visualizza questo post su Instagram Sunday vibes 💐 #happymothersday #sunday #goodmorning Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona) in data: 10 Mag 2020 alle ore 3:03 PDT

Su Instagram ha già 400 mila followers Eleonora Incardona e il motivo è abbastanza chiaro. Basta aprire il suo profilo per capire come le due belle ragazze abbiamo molto in comune. Fisico statuario e prorompenze messe in bella vista. Unica differenza il colore dei capelli. Diletta biondissima, Eleonora molto ma molto mora.

Carriera da influencer anche per lei. I numeri e il seguito social parlano chiaro. E le sponsorizzazioni fioccano anche sul suo profilo. Tra scatti in costume, al parco mentre si allena e prestigiose location nelle quali oltre ai prodotti sponsorizzati in bella mostra ci sono sempre le sue curve.

Tra Eleonora e Diletta c’è un ottimo rapporto e diversi sono gli scatti che le due belle siciliane hanno pubblicato insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona) in data: 3 Nov 2019 alle ore 2:25 PST

Insieme fanno una bella coppia e ogni foto è un pieno di like al quadrato. I fan sono sempre in visibilio di fronte a due bombe sexy del web.