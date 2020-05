Anna Falchi, canotta bianca, il reggiseno non ce la fa ed esce tutto – FOTO

Anna Falchi, bella ed esplosiva, anche lei come le sue colleghe ama usare i social per far vedere quanto la natura sia stata buona con lei. E nella giornata di oggi ha allietato tutti

Anna Falchi, bella ed esplosiva, anche lei come le sue colleghe ama usare i social per far vedere quanto la natura sia stata buona con lei. E nella giornata di oggi ha allietato tutti, omaggiando anche la sua Lazio con un messaggio che ha generato una marea di commenti: “di biancoceleste vestita, ricordo con affetto, passione e soddisfazione il 26 maggio… chi vuol capire capisca”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Barbara D’Urso in dolce attesa, il pancione in una FOTO

Anna Falchi e il suo amore per la Lazio

Non è prima volta che Anna in questi giorni sostiene la sua squadra del cuore: E con un gesto simbolico di questo scatto del mio amico @marcorossiphotographer torno indietro nel tempo… al 14 maggio 2000 quando la mia squadra del cuore, la Lazio l@official_sslazio ,vinse il Campionato, lo scudetto !!!

Che bei ricordi! Sempre Forza Laziooooooo #sslazio #campioniditalia #scudetto2000 #2000 #imieiattimi #annafalchi

Fioccano i commenti, dicevamo. “Waaauuuu bellissima bellissima e bellissima bellissima Anna bellissima bellissima davvero bellissima”. Oppure: “Che splendore” Insomma, tanto affetto per la bella Anna.

Anna Falchi, è venuta alla ribalta televisiva nei primi anni novanta con il film SPQR di Boldi e De Sica. Interpretava la bella Poppea. La donna, è stata legata a Max Biaggi per alcuni anni e dal 1994 al 1996 ha avuto una relazione con Rosario Fiorello. Poi il matrimonio nel 2005 una storia con l’imprenditore e finanziere romano Stefano Ricucci, dal quale si è separata dopo appena un anno. E non è finita qui. Dal 2008 al 2010 è stata insieme all’imprenditore romagnolo Denny Montesi, con cui ha avuto una figlia di nome Alyssa nata nel 2010.

Ora è stabilmente insieme all’avvocato, giornalista e autore televisivo Andrea Ruggieri, nipote del giornalista Bruno Vespa. Sono legati dal 2012.

Non voglio smettere di sognare… @official_sslazio #noilamiamoeperleicombattiamo #noilamiamo #perleicombattiamo #sslazio #sempreforzalazio #imieiattimi #annafalchi #solasolettaconlamiasciarpetta #lamiasciarpetta

Niente Anna, non smettere mai di sognare e non far smettere nemmeno i tuoi numerosi follower.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—->Gessica Notaro mozzafiato, un incanto in bikini: foto

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter