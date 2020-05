Elisabetta Canalis, l’ex velina in versione casalinga – VIDEO

Elisabetta Canalis, la showgirl sarda anche in versione casalinga conquista il web. Pulire non è mai stato così divertente

Elisabetta Canalis, una delle più attive sui social, si diverte a pubblicare su Instagram alcuni momenti della sua giornata. Dal work out, al tempo libero, dallo shooting alle pulizie di casa. L’ex velina non perde tempo e i suoi fan la adorano e la seguono in tutte le sue pazzie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Raffaella Fico: intimo leopardato e tutto fuori, un incanto – FOTO

Elisabetta Canalis in versione casalinga

Di solito appare sui social con i suoi outfit da far girare la testa, ma anche il suo look da casalinga non è niente male.

Visualizza questo post su Instagram L’avete vista anche voi? #wipeitdownchallenge Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 27 Mag 2020 alle ore 2:26 PDT

I Tik Tok sono ormai diventati il passatempo preferito di molti vip che in questa quarantena si sono divertiti a fare dei video davvero simpatici.

Visualizza questo post su Instagram So’soddisfazioni @mickaelatombrock @massycut The A Team Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 20 Mag 2020 alle ore 11:48 PDT

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>La coppia Ficarra e Picone: età, carriera e vita privata

Nonostante Elisabetta viva a Los Angeles, l’ex velina riserva sempre una parte del suo cuore alla sua amata Italia. Probabilmente quando si potrà tornare a viaggiare, manca sempre meno, la Canalis trascorrerà le sue vacanze in Sardegna, tra le braccia di tutti i suoi cari che non vede da molto tempo.