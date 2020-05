Giulia De Lellis, labbra di fuoco e sguardo sexy – FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più famose. La bella romana può vantare un profilo Instagram seguito da ben 4,7 milioni di follower. La 24enne ama condividere con i suoi fan foto per mettere in risalto la sua bellezza e il suo corpo da mozzafiato. La ragazza ha conquistato le prime pagine della cronaca rosa partecipando al programma ‘Uomini e Donne’ e conquistando Andrea Damante. Conquistata la popolarità, Giulia ha iniziato a lavorare con diversi brand pubblicizzandoli sui suoi canali social. Nella sua giovane carriera ha anche scritto il libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’. In questi anni la De Lellis ha avuto anche delle storie con il cantante Irama e il campione della MotoGp Andrea Iannone.

Giulia De Lellis infiamma il web: labbra e sguardo sexy

Visualizza questo post su Instagram My glossy lips makeup by @shiseido 💘 #GDL#alivewithbeauty#shiseidomakeup#ad Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 28 Mag 2020 alle ore 9:38 PDT

Giulia De Lellis ha postato nelle ultime ore una foto in cui mette in risalto le sue labbra e il suo sguardo sexy. Lo scatto ha già conquistato più di 81mila like e numerosissimi commenti. Tantissimi complimenti da parte degli utenti: “Bellissima”, “Meravigliosa creatura”, “Stupenda”, si legge sotto al post. Le foto di Giulia conquistano sempre i follower: spesso il suo corpo e la sua bellezza sono in primissimo piano. Dopo la fine della relazione, la De Lellis è tornata nuovamente insieme ad Andrea Damante.

Visualizza questo post su Instagram hey. Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 21 Mag 2020 alle ore 11:22 PDT

Secondo alcune indiscrezioni, Andrea Damante avrebbe messo un ‘mi piace’ a Sara Croce: questo gesto non è passato inosservato e Giulia sarebbe andata su tutte le furie.

