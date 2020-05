Barbara D’Urso si congeda dal pubblico di Pomeriggio 5 con l’ultima puntata della stagione e annuncia di voler tornare indietro nel tempo.

Barbara D’Urso continua tornerà mora? Nel corso degli anni, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso ha cambiato molte volte look passando dai capelli corti a quelli più lunghi e giocando anche con le varie sfumature dei colori. In questi giorni, complice anche la fine della stagione televisiva, particolare per l’emergenza coronavirus, la conduttrice sta tirando fuori dal cassetto dei ricordi delle vecchie foto. Nell’ultima foto in bianco e nero pubblicata su Instagram, la D’Urso appare con i capelli lunghi e più scuri rispetto a quelli che sfoggia attualmente.

“Torno mora”, chiede la D’Urso ai suoi followers. La risposta, però, non è quella che, forse, la conduttrice si aspettava. “Tornatene a casa che è meglio”, scrive un utente. “Torna a casa”, aggiunge un altro. “Torna a casa e smetti di lavorare”, scrive ancora un altro utente. C’è, tuttavia, chi si limita a rispondere alla domanda della D’Urso ammettendo di trovarla sempre bellissima sia mora che bionda.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Romina Power si lascia andare su Instagram – FOTO

Barbara D’Urso si congeda dal pubblico di Pomeriggio 5

Quella trasmessa oggi di Pomeriggio, per Barbara D’Urso, è stata l’ultima puntata per la conduttrice che tornerà al timone del programma di canale 5 a settembre. La D’Urso, tuttavia, continuerà ad andare in onda la domenica sera con Live – non è la D’Urso.

“Amici del caffeuccio – ha detto la D’Urso in diretta – come faremo ora? Io mi inventerò sicuramente qualcosa, non vi lascio sarò sempre su Instagram e poi c’è l’appuntamento della domenica”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Naike Rivelli festeggia la fine del lockdown: non mancano le critiche

Per la D’Urso, dunque, non è ancora arrivato il momento delle vacanze. La conduttrice dovrà restare ancora a Milano per Non è la D’Urso in attesa di potersi godere qualche settimana al mare.