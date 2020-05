Misure anti-contagio, per Greco “tutte inutili tranne 3″

L’epidemiologo Donato Greco chiarisce che tutte le misure anti-contagio imposte, ai cittadini come alle attività commerciali, non servono e condannate dalla scienza

La maggior parte delle misure anti-contagio messe in atto per prevenire la diffusione del Covid-19 sono “totalmente inutili”. Parola di epidemiologo Donato Greco. Secondo lo studioso, specializzato in malattie infettive e tropicali, igiene e medicina preventiva e statistica sanitaria, solo tre sarebbero le linee veramente efficaci contro il contagio: il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e il lavarsi spesso le mani.

Lo scrive su Scienza in Rete Greco che per 20 anni è stato il direttore del Centro europeo di collaborazione con l’Oms per le malattie infettive, già direttore generale della prevenzione al Ministero della Salute, e fino a pochi giorni fa anche direttore del Cnesps, il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute.

Insomma non uno studioso di poco conto che sconvolge le carte in tavola sulla prevenzione al tempo della pandemia. Greco dice no ai comportamenti eccessivi, quelli che lui chiama “comiche igienistiche”. “Abbiamo visto il ricorso agli spray di disinfettante all’aperto, in barba alle indicazioni” scrive Greco senza peli sulla lingua.

E poi ancora ce l’ha contro quelle pratiche che si erano escluse da tempo nella prevenzione delle infezioni ospedaliere come ozonizzazione, lampade all’ultravioletto, ammoni quaternari. “Tutte pratiche ampiamente condannate dall’Evidence Based Public Health” ha chiarito l’epidemiologo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Misure anti-contagio, meglio lavare, mani e superfici

E poi ancora Greco continua con la sua dissoluzione di quanto detto fino ad ora sulle misure anti-contagio. No anche ai guanti ma via libera al lavarsi le mani, bene e spesso.

Leggi anche —> Test sierologici: quanto costa effettuarlo

Una scelta sicuramente migliore: “usare i guanti per portare a spasso il cane o per comprare un giocattolo al nipotino è ridicolo” scrive a gran voce l’esperto che spiega che in ambito sanitario si usano i guanti, cosa che non serve per il pubblico.

“Schivare le pratiche inutili” è la parola d’ordine per Greco che spiega che quello che serve davvero è lavare e non disinfettare. “La disinfezione è utile solo dopo il lavaggio accurato ed è destinata ad ambienti ad alto rischio come gli ospedali. Ma davvero vogliamo obbligare negozianti, piccole imprese, commercianti, a comprare costose macchine nebulizzanti?” si chiede ironicamente.

Leggi anche —> Il virus è più debole e secondo il prof. Bassetti “Questa Italia chiusa non ha senso”

È sufficiente continuare a lavare, ogni sera, nel proprio esercizio commerciale come ogni piccolo commerciante e professionista ha sempre fatto dice a chiare lettere. “L’Oms ci dice che è sufficiente continuare così, lavando ogni giorno tavoli, sedie e scrivanie come si faceva prima”.