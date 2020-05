Romina Power, la cantante ex moglie di Al Bano, nostalgica del passato, pubblica una foto davvero speciale e commuove il web

Romina Power, la cantante ex moglie di Al Bano, con la sua ultima foto postata su Instagram ha scosso gli animi dei suoi fan. “Nostalgia canaglia” cantava insieme al suo ex marito molti anni fa. Oggi la donna vuole ricordare il suo passato e alcune persone davvero speciali per lei: i suoi genitori.

Romina Power e il ricordo vivido dei suoi

Una foto commovente, un ricordo indelebile dei suoi genitori. Un bacio appassionato che emoziona non solo la cantante ma anche il web che la segue e che è affezionato. Una foto di altri tempi, in bianco e in nero, di quelle rare ormai lasciate in soffitta nella scatola dei ricordi.

Visualizza questo post su Instagram Una rara foto dei miei che si baciano. Che tenerezza! 💕 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 26 Mag 2020 alle ore 10:39 PDT

Romina è figlia di due artisti: i suoi genitori furono due grandi attori di Hollywood. Il padre Tyorne fu un attore degli anni 30-50, sua madre Linda Christian, nata in Messico, di origine olandese, tedesca, spagnola e francese fu una delle celebrità degli anni 40-50. I due si sposarono nel 1949 e nel 1953 nacque Romina.

Visualizza questo post su Instagram Quando ci bastava una piccola bici in due 💕 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 28 Mag 2020 alle ore 11:58 PDT

La cantante in questi giorni è molto nostalgica, lo si nota dalle foto che pubblica. Foto-ricordo, attimi che non torneranno più ma che conserverà sempre dentro di lei.