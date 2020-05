Ludovica Pagani, costume in terrazza striminzito – FOTO

Ludovica Pagani, la bella influencer 24enne di Bergamo, ha condiviso una story su Instagram in cui è in terrazza con addosso un costume molto succinto.

Ludovica Pagani, influencer molto conosciuta e attiva sui social network ha pubblicato su Instagram una story in cui si mostra con addosso un costume molto succinto mentre è in terrazza, probabilmente, a prendere il sole. La bella influencer, che può contare su oltre 2 milioni e mezzo di follower, è uno dei volti più in voga degli ultimi tempi. Tantissimi fan di ogni parte di Italia e del mondo sono impazziti per lei e non manca occasione per complimentarsi per le foto che pubblica sul proprio profilo Instagram.

La foto di Ludovica Pagani dell’ultimo backstage fotografico

La foto di Ludovica Pagani dell'ultimo backstage fotografico

Negli ultimi giorni l’influencer nonché modella è tornata negli studi fotografici per continuare il suo lavoro. L’ultimo post pubblicato su Instagram del backstage fatto durante un servizio per la marca di abbigliamento Philipp Plein fa perdere letteralmente i sensi. La ragazza 24enne è stata fotografata con un giubbotto di pelle nero sbottonato e sotto non aveva nemmeno l’ombra di un reggiseno. La sua evidente scollatura è balzata agli occhi degli utenti che l’hanno riempita di messaggi e commenti. Dal lato di sotto a destra della foto, si intravede una gamba semi scoperta che rende la bella Ludovica ancora più sensuale.

Ver esta publicación en Instagram Baby 🐱 @martidall Una publicación compartida de LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) el 25 May, 2020 a las 4:47 PDT

La sensuale e ammaliante Ludovica regala sempre bellissime foto sui social, soprattutto su Instagram, come i suoi fan hanno potuto notare.