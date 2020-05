Schianto fatale, muoiono due giovani ragazze

Scontro fatale nel bresciano per due giovani donne. Altre persone sono in ospedale: tra accertamenti e stato di salute aggravato

Due ragazze di 20 e 21 anni, Claudia Marioli e Giulia Vangelisti, sono morte in un violento scontro frontale tra due auto avvenuto nella notte sulla statale 42, nel tratto che collega Esine a Darfo Boario Terme, nel Bresciano. Altre cinque persone, tra cui quattro uomini di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono rimaste ferite: due versano in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale di Brescia e i vigili del fuoco.

Le due vittime erano insieme su una Opel corsa e stavano viaggiando in direzione Sud quando, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate contro un’Audi con a bordo cinque persone che andava nella direzione opposta. Si tratta di cinque operai albanesi che avevano appena finito il turno di lavoro.

LEGGI ANCHE —–> Incidente sul lavoro: operaio precipita dal tetto e perde la vita

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I dettagli del terribile incidente

Il bollettino sanitario del fatale scontro tra le due auto non è affatto positivo, ma gli organi inquirenti sono ancora alla ricerca di qualche dettaglio in più su quel terribile incidente. Lo scontro, risultato fatale per le due ragazze è evvenuto intorno le ore 22. I conducenti di passaggio hanno segnalato l’accaduto alle autorità di sicurezza.

Sul posto sono giunte ben sei ambulanze, di cui le prime due provenienti da Brescia e Como e con a boro le due vittime dell’incidente. Le altre quattro dalle periferia delle due province, in direzione del primo soccorso in codice rosso.

Pochi istanti dopo anche la Polizia stradale ha fatto il sopralluogo in compagni di due volanti dei Vigili del Fuoco. Le immagini dello scontro sono davvero raccapriccianti e ritraggono le due auto completamente schiacciate davanti.

LEGGI ANCHE —–> Incidente stradale, Antonio sbatte con la moto a soli 23 anni

Ancora ignoto agli inquirenti il motivo dell’occupazione della corsia opposta e a velocità elevata di uno dei due veicoli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.