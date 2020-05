Melissa Satta, top stretto e leggings attillato, che bellezza Foto

Melissa Satta, showgirl e modella nata a Boston, ha postato una foto nella story di Instagram in cui veste con un top molto stretto e un leggins attillato.

La bellissima Melissa Satta con 4 milioni e 300 mila follower su Instagram ha recentemente postato una story in cui è pronta per l’allenamento ed è vestita con un topo molto stretto da cui si intravedono le forme perfette e un leggins molto attillato. C’è da rimanere a bocca aperta per l’estrema bellezza della showgirl. La modella nata a Boston e moglie del calciatore ex Barça, Milan e Fiorentina Prince Boateng è molto attiva sui Social Network e i suoi fan la sommergono sempre di cuoricini e commenti di apprezzamento.

La foto al mare in Sardegna di Melissa Satta

Ver esta publicación en Instagram Dreaming of my Sardinia 🤍 #sardinia Una publicación compartida de Melissa Satta (@melissasatta) el 24 May, 2020 a las 1:23 PDT

Qualche giorno fa invece è stata la volta di una foto postata sempre su Instagram in cui Melissa è al mare ed è stata fotografata di spalle. Quello che tutti hanno notato, oltre a una scritta tatuata sul braccio destro, è il suo lato B che rasenta la perfezione. La foto, probabilmente, è un ricordo di un’estate trascorsa in Sardegna, così come recita la didascalia: “Dreaming of my Sardinia 🤍” “Sognando la mia Sardegna”.

La Satta ha proposto quindi un ricordo della “sua” Sardegna dove non vede l’ora di tornare e che probabilmente potrà rivedere dopo il 3 giugno, quando si potrà (si spera) viaggiare oltre regione.