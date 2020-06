Benedetta Gori, chi è la figlia di Benedetta Parodi e Giorgio Gori

Benedetta Gori. Scopriamo chi è la bellissima e solare figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Intelligente, sorridente e con un futuro brillante davanti a sè

Benedetta Gori è nata a Bergamo il 24 giugno 1996, sotto il segno zodiacale del cancro. E’ la figlia primogenita della celebre giornalista TV Cristina Parodi e dell’imprenditore, sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

Sorriso dolce, aspetto molto simile alla madre, stesso nome della zia, Benedetta ha studiato al liceo linguistico. Successivamente ha proseguito il suo percorso all’Università di Bra dove si è laureata in Scienze Gastronomiche. Grande soddisfazioni per i genitori. Cristina Parodi, per festeggiare l’evento, ha lasciato un commento di orgoglio su Instagram: “Quando la tua bimba grande si laurea ti accorgi di come passi veloce il tempo. Quante gioie mi ha regalato questa giovane donnina speciale che, passo dopo passo, sta trovando il suo posto nel mondo. Un po’ più lontano da me ma sempre dentro il mio cuore . Bitta sono orgogliosa di te. Sei stata bravissima”.

Leggi anche >>> TIZIANO FERRO E LADY GAGA. L’INCONTRO CHE NON TI ASPETTI – VIDEO

Benedetta Gori: diversa dalla mamma ma tanto amore tra le due

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Gori (@sbits) in data: 21 Mar 2019 alle ore 3:29 PDT

I suoi fratelli minori si chiamano Alessandro e Angelica Gori. Di lei la mamma Cristina ha dichiarato: “Caratterialmente mio figlio Alessandro è molto simile a me. Anche Angelica lo è. Benedetta invece si discosta parecchio. È quella più affascinante, se vogliamo, ma anche la più fragile e sensibile. Sì, è un po’ più speciale, lei”. Nonostante queste differenze tra le due, le cose sembrano andare a gonfie vele: “Io e mamma abbiamo un rapporto bellissimo, siamo complici”. – ha detto Benedetta.

Benedetta Gori, fisico slanciato, alta 1,72 m, prima di gettarsi nello studio ha tentato anche una carriera come modella partecipando a Next Generation.

Molto attiva sui social, ha un’ autentica passione per i viaggi e la fotografia. Adora infatti postare i suoi scatti di posti esotici su Instagram dove ha un discreto successo con più di 26 mila followers.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Le foto del papà Un post condiviso da Benedetta Gori (@sbits) in data: 31 Ago 2018 alle ore 10:49 PDT

Altre passioni? Sicuramente la musica. Suona la chitarra e ha pubblicato un singolo con sua sorella Angelica. E poi lo sport, ama tenersi in forma e avere uno stile di vita sano ed equilibrato.

Leggi anche >>> CASA SURACE, L’INTERVISTA “IL SEGRETO DEL NOSTRO SUCCESSO? STA NEL RAGÙ…”