Martina Stella in bikini, fisico da urlo ma c’è qualcosa che non va

Martina Stella ha postato delle foto in bikini molto sensuali, in cui è in bella mostra il suo fisico molto in forma, c’è però qualcosa che non quadra.

Martina Stella ha un fisico incredibile e grazie a questo e al suo viso angelico ha conquistato il cuore di gran parte dei suoi fan e follower su Instagram, oltre che per la sua bravura al cinema. L’attrice toscana al post ha scritto un commento come didascalia: “Tanta voglia di estate e di godersi le belle giornate 🤩 in attesa di tornare alla normalità, rispettando le norme igienico- sanitarie per il bene di chi amiamo…”. Peccato però che una donna che non avrebbe nessun bisogno di usare nessun trucco per mettere in evidenza al meglio le sue forme non abbia resistito al fascino di un programma di ritocco foto, probabilmente il noto Photoshop. Martina Stella è quindi in bikini con il suo perfetto fisico ma le cinque foto sono state molto modificate e non bene.

Le foto di Martina Stella rovinate dal ritocco immagini

Quindi è un davvero un vero peccato che con queste modifiche si siano rovinate le varie immagini. I “ritocchini” si notano sulle gambe e sulla pancia, che appare oltremodo piatta. Il fotografo che ha ritoccato queste immagini doveva stare più attento a dare armonia alle forme già perfette dell’attrice. La Stella non è l’unica Vip a ricorrere all’ausilio di Photoshop per rendere al meglio le proprie foto in costume.

Peccato però che questa volta gli sforzi non siano serviti e, di sicuro, sarebbe stato meglio lasciare gli scatti così com’erano, o almeno ricorrere solo a qualche effetto e filtro già presente in Instagram, che sarebbe risultato di certo meno invasivo dei ritocchi applicati alle foto dell’attrice 35enne.