Vi ricordate Marina La Rosa, nel post di Instagram è irriconoscibile – FOTO

Vi ricordate Marina La Rosa, la storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello? Ecco la foto pubblicata su Instagram che ha spiazzato i fan.

Marina La Rosa è stata una delle concorrenti della prima, storica edizione del Grande Fratello. Nota al pubblico come la “gatta morta”, Marina fece molto discutere nella casa conquistando, però, la popolarità con il suo atteggiamento. Dalla prima edizione del reality sono passati vent’anni e, da allota, la vita di Marina è decisamente cambiata. Nelle ultime ore ha pubblicato una foto su Instagram che ha letteralmente lasciato senza parole i fans.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Amadeus, imbarazzo in diretta: Riccardo Fogli umila il parente misterioso

Marina La Rosa, boom di like per l’ultima foto pubblicata su Instagram

Moglie e mamma, Marina La Rosa continua ad essere assolutamente bellissima come testimonia la foto che vedete qui in alto e che ha pubblicato l’ex gieffina sul proprio profilo Instagram che è seguito da più di 72mila followers. La foto ha immediatamente conquistato i fans che si stanno complimentando con le per l’indiscutibile bellezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—->Giorgia Palmas sexy da morire: il post che ha estasiato i follower – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Oltre a sfoggiare la propria bellezza, Marina si è anche lasciata andare ad un profonda riflessione. “Ieri sono stata in chiesa. I miei figli frequentavano il catechismo prima della pandemia e così ieri siamo tornati nella nostra chiesa, San Bartolomeo. Alla fine della messa il coro ha gridato ‘Cristo è risorto’ e tutta la gente ha risposto in coro ‘veramente è risorto’, credo sia legato alla Pasqua. Non so perché ma il mio pensiero è andato a George Floyd ed al fatto che lui non è risorto”, scrive Marina ricordando la morte di George Floyd.



Poi conclude: “Non so.. ho pensato che avrebbe potuto svenire, perdere i sensi a causa del soffocamento e poi ridestarsi, rianimarsi, risvegliarsi. Non è successo.

Il ginocchio del poliziotto non gli ha dato questo lasso di tempo, un tempo minimo per riaprire gli occhi, bastava fermarsi poco prima.

Non è successo. Morto e basta. Cristo è risorto si ma quanto sarebbe meraviglioso se potessimo risorgere anche noi”.