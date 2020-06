Imbarazzo in diretta per Amadeus durante la puntata de I soliti ignoti: Riccardo Fogli umilia il parente misterioso con una serie di battute.

Imbarazzo in diretta per Amadeus a I soliti ignoti. Colpa di Riccardo Fogli che ha accettato di partecipare al game show del preserale di Raiuno per raccogliere fondi a favore della Caritas. L’ex componente dei Pooh, dopo aver ammesso di non conoscere le regole del programma, si è lasciato andare ad una serie di battute nei confronti del parente misterioso imbarazzando lo stesso conduttore.

Amadeus in imbarazzo a I soliti ignoti per Riccardo Fogli: i commenti sul parente misterioso

Dopo le repliche, I soliti ignoti sono tornati in onda con nuove puntate che vedono come concorrenti i personaggi del mondo dello spettacolo che accettano di giocare per raccogliere fondi da devolvere in beneficienza alla Caritas. Uno degli ultimi vip a giocare è stato Riccardo Fogli. L’ex componente dei Pooh, pur non conoscendo le regole del programma, ha deciso di giocare e, dopo aver cercato di attribuire l’identità giusta ai soliti ignoti, ha cercato di attribuire all’ignoto giusto il parente misterioso.

Quest’ultimo, tuttavia, è finito nel mirino di Riccardo Fogli che si è lasciato andare ad una serie di commenti nei confronti del parenti misterioso. “Lei ha cinquant’anni? Ne dimostra di più però!!!”, si è lasciato scappare Fogli nei confronti di Fausto, questo il nome del parente misterioso. Riccardo Fogli ha poi puntato sul parente sbagliato e, anche in questo caso, si è lasciato andare ad un commento: “lei è venuta meglio di lui”.

Riccardo Fogli ha così sbagliato e non è riuscito a portare a casa il montepremi da donare in beneficienza. In compenso, il popolo del web si è scagliato contro l’ex componente dei Pooh.