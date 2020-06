In molti ritengono Ginevra Lamborghini più bella della ben più famosa sorella Elettra. Lei prova a sottrarre a quest’ultima lo scettro di più desiderata.

Ginevra Lamborghini, penultima degli eredi della nota famiglia proprietaria di una delle case automobilistiche più amate al mondo, sta seguendo le orme della famosissima sorella Elettra.

A Ginevra Lamborghini piace cantare

Ad entrambe le sorelle non manca la bellezza e il fascino e oltre a condividere i natali fortunati e gloriosi della storica famiglia, adesso condividono anche la passione per la musica. Ginevra infatti ha iniziato ad condividere con i suoi followers il suo amore per la musica.

Postando sui suoi canali social cover ed interpretazioni di brani famosi, Ginevra ha potuto farsi apprezzare per le sue doti canore.

La prima in assoluto è stata A change is gonna come di Sam Cook. La sua interpretazione è stata molto apprezzata dai suoi follower che l’hanno addirittura osannata.

Ginevra Lamborghini, classe 1994 è la penultima dei fratelli. Conosciamo la ben nota Elettra, cantante e influencer che fa impazzire piccoli e grandi, poi ci sono Ferruccio Lamborghini, Lucrezia Lamborghini e Flaminia Lamborghini. Di recente sono apparsi sui social per il compleanno della sorella Elettra tranne Ginevra che in quella occasione era assente.

Il curriculum di Ginevra è notevole e diverso da quello della sorella Elettra. Impegnata negli studi fin dall’inizio, ha conseguito il diploma al Liceo Linguistico, per poi frequentare il corso di Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Relazioni internazionali all’Università Sacro Cuore di Milano. Inoltre grazie alla sua passione per il mondo della moda e del fashion, frequenta all’Università degli Studi di Bologna il corso Culture e Tecniche del Fashion.

Il legame di Ginevra Lamborghini con l’azienda di famiglia

Contrariamente alla sorella Elettra, Ginevra è entrata a far parte della gloriosa azienda di famiglia decidendo di giocare un ruolo in primo piano e non solo rappresentativo.

Dopo la laurea e la specializzazione ha frequentato uno stage in Lamborghini per poi entrare a far parte del settore Communication Department dell’azienda di famiglia.

Proprio per questo non è raro vederla ad eventi di famiglia e presenzia quanto più possibile agli eventi del jet set familiare.

Non nasconde la sua grande passione per la moda che esprime con look sempre azzeccati che vanno dal bone chic all’azzardo ma sempre tutto con grande stile.

Decisamente più riservata della spumeggiante Elettra, Ginevra ha un carattere più riservato ma allegro.

le piace comparire sui social, ama lo sport e in particolare pratica lo yoga, come si vede dal suo profilo Instagram.

