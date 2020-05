Belen Rodriguez prima di addormentarsi: “i tuoi abbracci sono tutto” – Foto

Belen Rodriguez si consola con l’uomo della sua vita, il piccolo Santiago, dopo le indiscrezioni sul suo conto degli ultimi giorni

Belen Rodriguez ha vissuto giorni concitati ultimamente. Fama e successo non garantiscono sempre serenità anche sul versante della vita privata. Quando qualcosa scricchiola da quel punto di vista, sembra che paparazzi e cacciatori di gossip festeggino ed esultino per le disgrazie altrui. Non ci sta Belen che usa per la prima volta Instagram per fare delle dichiarazioni forti.

Volto tirato, sguardo triste ma deciso. Basta illazioni sul suo conto, basta con false speculazioni. Stavolta è lei a parlare direttamente al suo pubblico. “E’ un momento difficile. Sono una donna che soffre come tutte le altre” – ha detto la showgirl facendo intravedere tutto il malessere per una nuova crisi con il marito, Stefano De Martino.

“Quando leggo illazioni sul mio conto non ci sto più: se sono in giro e per caso arrivano delle persone, non dev’essere una mia responsabilità o qualcosa che ho organizzato io” – chiara fracciatina a chi ha ipotizzato un ritorno di fiamma tra lei e Andrea Iannone. E continua: “Sono un personaggio pubblico a un certo punto so che dovrò dare spiegazioni e raccontare come stanno le cose, altrimenti le raccontano altri e a me questo non sta più bene”.

Belen Rodriguez si consola nel più dolce dei modi

Se un lato della vita di Belen sembra avere delle difficoltà, dall’ altro invece va a gonfie vele come dimostra lei stessa nelle Instagram Stories. Nelle vesti di mamma sembra trovare la pace e la serenità di cui ha bisogno. La vediamo in una situazione casalinga con il piccolo e dolce Santiago il quale non ha occhi che per lei. Tv, balli scatenati, giochi con un bel cagnone color miele, un amico (Mattia Ferrari) fidato e simpatico… ci piace vedere Belen così, in ripresa e felice.

E poi quella foto che scioglie il cuore. Una mamma con il proprio bimbo tra le braccia, stretto stretto al suo cuore, gli occhi chiusi sognando un futuro più bello, insieme, e quella frase di accompagnamento che rende magica ogni cosa: I tuoi abbracci sono tutto.

