Belen conferma la rottura con Stefano De Martino: le sue parole

Belen e Stefano De Martino si sono lasciati. O almeno, stanno vivendo un momento di crisi. A confermarlo è proprio lei che ha pubblicato un video su Instagram per rispondere a tutte le illazioni che ci sono state sul suo conto. In questi giorni infatti girava voce su una presunta rottura, e oggi è scoppiato il panico quando sono usciti articoli che parlavano di un ricongiungimento con Iannone. A queste accuse, ha deciso di replicare e fare chiarezza.

Belen: “Non me lo aspettavo, sono giorni difficili”

“Non ho mai fatto questo genere di cose ma mi devo tutelare” dice lei nel filmato. “Non sono più una ragazzina, sono una madre, sono una donna adulta. Sono giorni difficili e non sto bene perché non me lo aspettavo. E se dicono cose sul mio conto, io devo fare cose come queste, le parole devono uscire dalla mia bocca. Penso sia normale che quando vivi un momento difficile, la tua famiglia ti prende, ti porta in un ristorante e cerca di farti distrarre per non pensare ad altre cose. Solo questo. Non accetto che vengano dette cose non vere sul mio conto”

Il video ha gettato i fans della coppia nello sconforto più totale. Lei ha voluto fare chiarezza e dire che, a differenza di altre persone, non fa teatrini e dunque cose come queste possono capitare. Ha ricevuto subito tanta solidarietà da parte dei fans che sperano in nuovo ritorno.