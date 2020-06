Donna ebbe una relazione e un figlio con un allievo 13enne. Sei mesi e mezzo a lei, un anno e mezzo anche al marito che fu complice

Intrecciò una relazione con un allievo 13enne ed ebbe pure un figlio da lui. Condannata a sei anni e se mesi. Accade a Prato, dove viene condannato anche il marito ad anno e mezzo. Lui la fece grossa perchè si attribuì la paternità del neonato, pur sapendo che non era suo. La relazione con l’alunno iniziò durante le ripetizioni d’inglese che la donna teneva al tredicenne. Poi, però, per coprire la relazione, la donna ebbe un figlio dal minore e tentò di usarlo per tenere tutto nascosto. Minacciò il minore che avrebbe raccontato tutta la verità se lui l’avesse lasciata. Così è arrivata la condanna per lei a un anno circa dall’arresto.

Il tribunale di Prato ha condannato la donna, un’operatrice socio sanitaria della cittadina toscana che era stata arrestata nel marzo del 2019 per atti sessuali su minore. La donna, ha 32 anni ed è assistita dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri. Ora dovrà scontare 6 anni e 6 mesi, con pena sospesa. Niente carcere per lei. Il tribunale le ha riconosciuto anche il reato di violenza sessuale per induzione. Scoperte, infatti, alcune conversazioni via chat che hanno incastrato la donna che minacciava il minore. Il caso è venuto fuori nel marzo del 2019, con l’esposto presentato dai genitori del ragazzino. In poco tempo la squadra mobile, coordinata dal procuratore Giuseppe Nicolosi, aveva trovato diversi riscontri analizzando il telefono.

L’inizio dei rapporti risale a giugno 2017, quando era ancora tredicenne. Il minore avrebbe più volte cercato di chiudere la relazione, ma la donna ha minacciato di togliersi la vita o di portare il bambino nei pressi della scuola. Una disavventura incredibile ai danni di un minore con un bambino di mezzo.