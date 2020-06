Belen si rilassa coi Maneskin: riavvicinamento o allontanamento definitivo da Stefano – FOTO

Belen Rodriguez non vive un momento positivo della sua esistenza. La showgirl argentina si rilassa ascoltando i “Maneskin”: messaggi in codice a Stefano?

La nota showgirl argentina, Belen Rodriguez non vive un momento felice della sua esistenza. L’ultimo litigio con Stefano ha rannicchiato la vip in un clima di solitudine. L’obiettivo di Belen è senz’altro quella di dedicare un pò di tempo a se stessa.

Ascoltare il suo cuore è diventato un motivo di allietamento del proprio stato d’animo, lacerato dagli utlimi screzi sorti con il marito Stefano De Martino, scappato di casa a causa di nuove incompresioni di coppia che hanno scosso il quartiere Moscova di Milano.

In questi giorni Belen, la bellissima modella naturalizzata italiana ha scelto di dare un calcio al momento difficile che trascorre in sola compagnia del figlio Santiago. La showgirl infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram le nostalgiche parole della canzone “Marlena torna a casa”, brano musicale del gruppo Maneskin.

Le parole del ritornello musicale sembrano mandare messaggi in codice proprio a Stefano in segno di riappacificazione. Parole che invitano a mettere una pietra sopra alle cause che hanno portato ad una nuova separazione tra i due e di ricucire per l’ennesima volta un rapporto costituito da continui alti e bassi.

LEGGI ANCHE —–> Belen Rodriguez, coccole baci e carezze, ma non è Stefano – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Rottura tra Belen e Stefano: svelato il mistero

Stefano De Martino, dopo essere stato il compagno della cantante Emma Marrone, nel 2012 si è fidanzato con Belen Rodriguez con cui si sposa il 20 settembre 2013. I due si separano nel 2015 per screzi di coppia, per poi tornare insieme nel 2019.

Il rapporto tra i due influencer della televisione italiana dunque già si era incrinato in passato e Belen Rodriguez aveva spiegato in un’intervista il motivo della rottura legato ad una questione di monotonia di coppia. I due erano di comune accordo sulla pausa di riflessione, che in futuro ha determinato un nuovo e scoppiettante ricongiungimento.

LEGGI ANCHE —–> Belen conferma la rottura con Stefano De Martino: le sue parole

A distanza di un anno dal ritorno insieme, il settimanale “Oggi” ha svelato il motivo della nuova rottura tra i due vip. Questa volta non è partita da nessuno dei due di spiegare in pubblico la separazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter