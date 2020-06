Elena Santarelli al mare con la sua piccola: “Sono uno spettacolo “ -FOTO

Elena Santarelli e la sua prima uscita dopo il lockdown. Tutta la dolcezza in una sola foto. I suoi follower impazziscono

E’ iniziata l’estate per Elena Santarelli. La showgirl ha deciso di trascorrere il weekend al mare in dolce compagnia. Per la donna è finito definitivamente il lockdown e l’emergenza sanitaria sembra ormai un ricordo lontano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elena Santarelli, a piedi nudi e in dolce compagnia – FOTO

Elena Santarelli e la provocazione di una follower

La Santarelli si gode il sole e la libertà, quella che ci è stata sottratta in questi ultimi mesi, costretti a rimanere a casa per l’emergenza coronavirus. La donna sta trascorrendo il weekend al mare e su Instagram posta una foto che la ritrae con la figlia più piccola a pranzo.

Visualizza questo post su Instagram 1/06/2020 #lunchwithmybabygirl Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 1 Giu 2020 alle ore 1:49 PDT

Sembra che per Elena siano ormai passati i momenti difficili ed ora si gode un po’ di relax in dolce compagnia. “Godetevi il mare”, “Grande e bella”, “Goditi ogni momento, te lo meriti”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti dei suoi fan, anche se c’è stato qualcuno che ha criticato immediatamente la foto: “Solo una domanda…avete tanto fatto io resto a casa, facendo una testa tanto, io non sono ancora uscita a mangiare perché non mi fido – scrive una sua follower – voi famosi subito dal parrucchiere, a mangiare fuori, se siete coerenti almeno fino in fondo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elena Santarelli, sguardo provocante e stacco di coscia, bellissima – FOTO

Visualizza questo post su Instagram #sundaymood☀️ Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 31 Mag 2020 alle ore 4:32 PDT

La showgirl non è di certo rimasta a guardare, anzi ha risposto immediatamente al commento: “Ognuno fa quello che vuole – scrive – anche i ristoranti hanno bisogno della clientela per ripartire, non rubiamo niente a nessuno”.