Estate 2020, come saranno le vacanze degli italiani

Come saranno le vacanze? I viaggi saranno brevi, anzi brevissimi, massimo tre giorni. E un italiano su cinque pensa che non farà vacanze quest’anno.

Come saranno le vacanze degli italiani? Un dilemma che pian piano va verso una direzione. Nelle zone del Sud, dove il mare è la grande attrattiva dell’estate, il virus sta sparendo e probabilmente luglio e agosto potranno offrire la vacanza di sempre. Giugno è necessariamente cauto ma al pari del calo dei contagi sale, rispetto ad aprile, dal 19% al 48%, la quota di italiani che pensa di partire nei mesi tra giugno e agosto. L’anno scorso, nello stesso periodo, però, erano il 70%. I viaggi saranno brevi, in molti casi brevissimi, in media sui tre giorni. Inoltre un italiano su cinque pensa che non farà vacanze quest’anno. Per quanto riguarda le mete, Confcommercio ha effettuato un’indagine. Secondo lo studio ci sarà un effetto contrario per le città d’arte. Solo il 15% degli intervistati visiterà musei, monumenti e mostre in vacanza, contro il 37% dello scorso anno.

Come saranno le vacanze italiane

Le persone tendono a cercare di più spazi più sicuri, almeno nella percezione. Lo shopping tragli obiettivi della vacanza, è indicato solo dal 5% degli intervistati contro il 20% di maggio 2019. Il 35% dichiarano di voler fare viaggi brevi, con 2 o 3 pernottamenti al massimo, restando nelle vicinanze di casa. Lo scorso anno erano soltanto il 14% a pensarla in questo modo. “Ignorare un quadro tanto drammatico e non reagire con immediatezza adottando provvedimenti focalizzati sul turismo sarebbe follia”.

Sono le parole del Presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patané. Il presidente chiede senza mezzi termini un decreto-turismo al governo essendo una forza importante dell’economia italiana.