2 giugno, Mattarella all’Altare della Patria per la Festa della Repubblica

Mattarella all’Altare della Patria per la Festa della Repubblica. Presente anche una rappresentanza del personale sanitario

Come da tradizione ogni 2 giugno da quel 1946, il presidente della Repubblica si è recato oggi, in occasione della Festa della Repubblica, a Piazza Venezia per rendere onore all’Altare della Patria. Sergio Mattarella ha indossato regolarmente una mascherina contro il coronavirus. Il Capo dello Stato ha ricevuto gli onori delle Forze Armate e, come di consueto, ha ascoltato l’Inno nazionale suonato da una banda interforze. E’ stato inoltre rispettato il silenzio in onore dei Caduti. Diversamente dalla tradizione, quest’anno non ci sono state le parate militari. Oltre alle alte cariche dello Stato, alla cerimonia hanno partecipato anche una rappresentanza del personale sanitario. E’ stato onorato il l’impegno duro ed essenziale durante l’emergenza COVID-19. Le Frecce tricolori hanno effettuato il loro consueto passaggio. Durante la settimana sono state nelle principali città italiane. Un modo per ricordare la specialità di questo 2 giugno e il senso di unione che rappresenta.

Mattarella all’Altare per l’Unità, le opposizioni per contrapporsi

Tutto questo è avvenuto mentre dall’altra parte della piazza e in altre città italiane, le opposizioni hanno scelto proprio questo giorno per dire no al governo. Mentre Mattarella richiama a maggiore unione facendo riferimento anche alle differenze politiche, le opposizioni hanno scelto questo giorno per opporsi. Un’opposizione che sembra quasi istituzionale più che riferita al lavoro del governo. L’importante per le opposizioni è dire no a questo governo, poi se si rischiano nuovi contagi, e pazienza.

E’ il succo della giornata di oggi delle opposizioni. Alcuni leader ad un certo punto abbassano la mascherina e qualcuno si è presentato davanti alle telecamere senza nemmeno averla al collo.