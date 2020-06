Berlusconi lo pagò per far cadere il governo: Nove arresti tra cui l’ex Senatore De Gregorio. Estorsioni e riciclaggio a locali del centro di Roma

Berlusconi lo pagò per far cadere il governo. Fu lui stesso qualche anno più tardi a raccontare il fatto ai magistrati affermando di aver ricevuto quasi 3 milioni di euro dall’ex Cavaliere. Il cambio casacca dal centrosinistra, in quel momento al governo, e il centrodestra da parte dell’ex senatore è agli atti. Quella mossa fece di fatto cadere il governo. Tra nove arresti di ieri per estorsione e riciclaggio c’è anche l’ex Senatore De Gregorio. Secondo i magistrati gli autori sono stati artefici di estorsioni e riciclaggio a locali del centro di Roma. In particolare, i locali sono due bar della Capitale, al Quartiere Trieste ed al Rione Ludovisi.

Berlusconi lo pagò per far cadere il governo, arrestato De Gregorio

Il blitz della Squadra Mobile è scattata all’alba al termine dell’Operazione Pianeta Italia. Gli investigatori hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, di cui sei in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della D.D.A. presso la locale Procura, nei confronti di nove persone. Per quanto riguarda l’accusa di riciclaggio, sarebbero oltre 470mila euro impiegati all’interno di società a loro facenti capo. Nello specifico, si legge che gli indagati sono ritenuti, a vario titolo e in concorso tra loro, responsabili di estorsione aggravata, autoriciclaggio e riciclaggio. In particolare sono accusati di estorsione aggravata nei confronti del titolare del bar Enjoy di Via Chiana al Quartiere Trieste.

Estorsione aggravata che sarebbe stata perpetrata anche nei confronti del titolare del bar Surma di via Flavia, nel Rione Ludovisi, che si trova nella zona di Porta Pia. Sergio De Gregorio ha una caratura criminale e scaltrezza davvero eccezionale“. Scrive il gip Antonella Minunni nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.