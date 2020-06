Una 25enne di verano Brianza è morta la scorsa notte. I soccorsi sono stati inutili, la ragazza è morta sul colpo poco dopo mezzanotte

E’ morta poco dopo mezzanotte nella notte tra il 2 e il 3 giugno. La giovane 25enne è stata travolta da un’auto, una Volkswagen Golf, a Verano Brianza, in provincia di Monza e Brianza. La ragazza è deceduta sul colpo, per i soccorsi non c’è stato niente da fare. E’ stata aperta l’indagine e dalle prime ricostruzioni sembra che la giovane sia stata sbalzata sull’asfalto ed è morta immediatamente. Il colpo è stato troppo forte.

La tragedia a Verano Brianza

Una vera e propria tragedia consumata la scorsa notte in via Comasina. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, a soccorrerla sono venute un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Purtroppo i tentativi sanitari si sono rivelati inutili. Insieme al personale medico inviato dall’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza a Verano Brianza sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Seregno e la polizia stradale. L’impatto, violentissimo, ha sbalzata la ragazza a metri di distanza, uccidendola sul colpo. Il conducente del veicolo, un uomo di 32 anni, risulta sia stato sottoposto al test dell’etilometro per capire se si fosse messo al volante ubriaco e gli accertamenti hanno appurato che il tasso alcolemico che aveva nel sangue era superiore al limite consentito.

Inevitabilmente per l’uomo è scattata una denuncia per omicidio stradale. Ora le indagini possiedono un dato in più e i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Seregno. Saranno poi fondamentali le testimonianze di chi era presente.