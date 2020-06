Emma Marrone manda in delirio i follower | L’annuncio più atteso – FOTO

Emma Marrone scrive un post su Instagram per rendere noto un importarte annuncio che i suoi fan stavano aspettando da tempo

Emma Marrone ha voglia di ripartire come tutte le persone in Italia. Una vera combattente che vuole mettersi alle spalle i periodi bui. Prove difficili che ha dovuto affrontare. La più recente è quella di alcuni mesi fa, quando ha dovuto operarsi a causa della scoperta di una malattia.

Insomma la cantante è una che sa affrontare sempre con forza d’attimo e determinazione i problemi che la vita ti mette davanti. Pochi giorni fa è stato il suo compleanno. Un evento che molti suoi ammiratori hanno celebrato con migliaia di auguri. Ora per lei è tempo di una nuova fase. Un momento di ripresa, così come milioni di tutti noi sperano che sia, anche per il suo lavoro.

Emma Marrone annuncia una importante notizia: “Prove tecniche di ripartenza”

Infatti Real Brown, questo il suo nickname su Instagram, oggi nel giorno della riapertura dei confini delle regioni, ha reso nota una importante notizia. Si tratta di un annuncio a lungo atteso dai suoi milioni di fan. L’artista torna in sala di registrazione per incidere nuovi brani.

D’altronde, sia la foto che il messaggio postati sul social network non lasciano spazio ad alcun dubbio. “Prove tecniche di ripartenza. Vi bacio“. La cantante è pronta a condividere con tutti noi nuove creazioni.

E noi auguriamo all’artista che sia un nuovo grande capitolo pieno di soddisfazioni dal punto di vista di lavoro e di salute.