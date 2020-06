Luca Zingaretti è un grandissimo attore italiano: il romano verso l’addio al suo personaggio più celebre.

Luca Zingaretti è uno degli attori più amati e seguiti dal pubblico italiano. Il romano ha raggiunto grande popolarità soprattutto grazie alla sua interpretazione del ‘Commissario Montalbano’. La fiction, anni dopo anni, ha iniziato a collezionare sempre più telespettatori: lo share è sempre altissimo. Il 58enne è sposato con la collega Luisa Ranieri e ha anche due figlie, Emma e Bianca. Gli ultimi rumors sconvolgeranno i fan: Zingaretti pare intenzionato a non ritornare sul set e ha lasciare così i panni del Commissario più famoso della televisione italiana.

Luca Zingaretti verso l’addio al Commissario Montalbano

Grave perdita per la fiction: Luca Zingaretti verso l’addio al personaggio Montalbano. Dopo la morte dell’ispiratore della serie, Andrea Camilleri, i fan si preparano ad un’altra triste notizia. L’attore non vorrebbe riprendere il personaggio a causa dei pesanti lutti: questo è il momento giusto per lasciare. “Non so se tornerò a interpretare Montalbano. Abbiamo perso in pochi mesi Camilleri e Sironi. Non me la sento ancora di tornare sul set, ho bisogno di tempo per riflettere“, disse il romano qualche giorno fa. La Rai sta iniziando a guardarsi intorno per sostituire al meglio l’attore. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’azienda ha messo nel mirino Michele Riondino. Il pugliese ha già ‘indossato’ i panni di Montalbano, interpretando la versione giovanile del personaggio. La serie tv è composta al momento da 14 stagioni e 36 episodi trasmessi dal 1999. Il prodotto di Camilleri ha raggiunto anche altri Paesi ed è al top soprattutto in Gran Bretagna.

Luca potrebbe non essere l’unico a non ritornare sul set: nessuno vuole rovinare un prodotto che ha raggiunto un successo così grande.