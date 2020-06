Amadeus e il furto d’identità: il conduttore si rivolge alla polizia e prende le distanze da tutti i fake che vengono fatti su di lui e sulla moglie Giovanna

Amadeus ha segnalato su Instagram la presenza di alcuni fake che si spacciano per lui. In particolar modo dopo che il conduttore è stato messo al timone di Sanremo 2020, che ha riscosso un grande successo, è finito ancora di più sotto ai riflettori dell’attenzione pubblica. Il successo ha i suoi aspetti positivi che quelli negativi, come questi. Sui social c’è chi si prende la briga di creare dei fake per attirare likes. In particolar modo uno su Facebook che, prende le foto dal suo profilo Instagram, e fa tantissimi likes e commenti fingendo di essere lui e sua moglie Giovanna.

Amadeus, la segnalazione alla polizia per i fake su Facebook

“Non abbiamo Facebook” scrive il conduttore dei Soliti Ignoti. “Qualcuno si spaccia per noi, prendendo le nostre foto da Instagram. Ovviamente verrà presto segnalato alla Polizia Postale”. Non è la prima volta, e non è il primo personaggio famoso che subisce cose del genere. Spesso sui social vengono create pagine da persone che si spacciano per personaggi famosi, e questo non è affatto giusto perché potrebbero pubblicare contenuti inadeguati che potrebbero mettere in cattiva luce la reputazione dei vip.

I fans del conduttore ovviamente hanno subito prestato soccorso, correndo su Facebook e segnalando il profilo in questione. Come si suol dire, l’unione fa la forza, e in questo modo con il tempo potremmo una volta e per tutte sconfiggere questi “imbroglioni” da tastiera.