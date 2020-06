Bianca Guaccero dedica un post ai telespettatori di ‘Detto Fatto’

Bianca Guaccero ha postato una foto sui social in cui è nello studio del programma televisivo che conduce, ‘Detto Fatto’.

Ver esta publicación en Instagram Buon week end ragazzi! Fate i bravi! 😉☀️😉 Una publicación compartida de Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) el 5 Jun, 2020 a las 7:45 PDT

Bianca Guaccero ha pubblicato una foto su Instagram in cui è nello studio di ‘Detto Fatto‘, il programma televisivo che conduce dal 2018 in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2. La conduttrice ha accompagnato la bella e simpatica fotografia con una dedica per tutti i suoi follower e fan: “Buon week end ragazzi! Fate i bravi! 😉☀️😉”, con tanto di occhiolini ed emoticon del sole. Tanti i commenti di complimenti per la puntata di ‘Detto Fatto’ di oggi, che è risultata molto divertente ai tanti telespettatori e Instagram ne è testimone con i commenti dei follower della Guaccero.

La vita privata di Bianca Guaccero

La simpaticissima e bellissima conduttrice sembra, al momento, non essere fidanzata con nessuno sebbene molte volte capita che le attribuiscano dei flirt che però lei smentisce subito. Nella vita sentimentale Bianca Guaccero ha avuto solo una storia importante con il regista Dario Acocella. I due si sono sposati a settembre del 2013 e a novembre dell’anno dopo hanno avuto una figlia di nome Alice. Tre anni fa però il loro matrimonio è finito.

Ultimamente Bianca ha detto che essere una madre single non le pesa affatto e che sogna di trovare l’amore della sua vita.