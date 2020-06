Naike Rivelli persiste, ancora senza vestiti nell’orto – VIDEO

In occasione della giornata mondiale della Terra, Naike Rivelli ha pubblicato sui social un video in cui si mostra completamente nuda in mezzo al verde.

Naike Rivelli ha postato un video su Instagram in cui si mostra in tutta la sua bellezza completamente senza nessun indumento addosso in mezzo al verde del suo orto. Le immagini successive del video mostrano Naike, probabilmente durante un viaggio in un Paese esotico, mentre gioca con alcuni elefanti. La lunga didascalia l’ha dedicata alla giornata mondiale della Terra, che ricorre oggi 5 giugno: “Il 5 giugno è la giornata consacrata al nostro pianeta Terra. La giornata mondiale dell’ambiente che quest’anno è dedicata alla biodiversità, con lo slogan “È il momento per la Natura” è stata istituita nel 1972 dall’Onu attraverso l’introduzione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente”.

Naike Rivelli e il messaggio sulla Biodiversità

L’attrice ha continuato poi il suo messaggio dedicato alla Giornata mondiale della Terra scrivendo della biodiversità: “La Biodiversità è la base che sostiene tutta la vita sulla terra e sott’acqua e riguarda ogni aspetto della salute umana, fornendo aria e acqua pulite, cibi nutrienti, conoscenze scientifiche e fonti di medicina, resistenza naturale alle malattie e mitigazione dei cambiamenti climatici. La modifica o la rimozione di un elemento di questa rete influisce sull’intero sistema di vita e può produrre conseguenze negative'”.

Bella e impegnata la fotomodella e attrice Naike Rivelli.