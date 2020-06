Viaggi e turismo, Bruxelles scommette su un’Europa a frontiere aperte dal 1 ° luglio. Italia e Spagna spingono per la ripresa

Venerdì scorso la Commissione europea ha chiesto ai ministri degli interni dei ventisette membri Ue di revocare tutti i controlli alle frontiere all’interno dell’UE alla fine di questo mese. Il commissario per gli interni, Ylva Johansson ha poi confermato. Bruxelles, sotto la spinta di Spagna e Italia, ritiene che, in un contesto di miglioramento generale della situazione sanitaria, le restrizioni non siano più un metodo efficace per combattere la pandemia. E crede che i contro di mantenere il continente diviso in compartimenti superino di gran lunga i pro: sono un freno per l’economia, hanno un costo personale elevato nel separare famiglie e amici e tentano contro l’essenza stessa di un progetto comunitario basato sulla libertà circolazione. I viaggiatori di paesi terzi non aspetteranno più a lungo, l’intenzione è quella di eliminare gradualmente i divieti dall’inizio di luglio.

Viaggi e turismo, a fine mese si riapre tutto

ll commissario svedese confronta il movimento dei capitali con quello dei cittadini che hanno preso d’assalto i supermercati in cerca di pasta e carta igienica da conservare durante la pandemia. “È molto importante ricordare ciò che è accaduto all’inizio della crisi per non cadere nello stesso caos quando si riapre.” Dopo l’incontro dei ministri, si è sperato che i paesi non estendessero i controlli interni oltre il 30 giugno.

“Credo personalmente che torneremo in uno spazio Schengen pienamente funzionante con la libera circolazione dei cittadini entro la fine di giugno.” Ma per questo ci sono ancora pezzi da inserire nel puzzle. Numerosi Stati membri hanno indicato in Consiglio di non essere ancora in grado di garantire questo passo.