Poco fa, Le Donatella hanno annunciato l’uscita del loro nuovo singolo, frutto di una collaborazione artistica internazionale che le stesse artiste definiscono “grandiosa”.

Con un post su Instagram le Donatella hanno annunciato l’uscita del loro nuovo singolo. Una collaborazione importante, che le due gemelle cantanti definiscono “grandiosa”. La canzone infatti è frutto della collaborazione tra Le Donatella e Mattn. Anouk Matton, conosciuta come Mattn è una delle artiste più brave del panorama dell’elettronica mondiale.

Il nuovo singolo de Le Donatella

Il nuovo singolo de Le Donatella, uscito poco fa si chiama ‘Venus’. È un brano molto orecchiabile, che ricorda le atmosfere anni ’80 ma versione molto disco. In pratica è la versione da discoteca della famosissima canzone degli Shocking Blue del 1969. Il pezzo arrivò al numero uno nel 1969, e nuovamente nel 1986, nella cover registrata dalle Bananarama. Le sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi sono nate a Modena l’1 dicembre 1993.

Nel 2012 Giulia e Silvia Provvedi, quando avevano 19 anni, partecipano come coppia musicale alle audizioni della sesta edizione di X Factor, il talent show in onda su Sky Uno. Si presentano con il nome Provs Destination. Dopo aver superato con successo le fasi iniziali del programma e le eliminatorie, vengono scelte come concorrenti della trasmissione targata Sky ed entrano a far parte della categoria “Gruppi Vocali” guidata dal giudice Arisa.

La cantautrice cambia il nome del duo in Le Donatella, in onore di Donatella Rettore, di cui Giulia e Silvia Provvedi sono grandi ammiratrici.