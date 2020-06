Wanda Nara, dopo il look total white, sfodera un’altra foto da urlo vestita di nero: le forme della showgirl sudamericana restano favolose

Se c’è una cosa che non manca di certo a Wanda Nara, è la voglia di sperimentare è di mettersi in gioco. Da anni, ormai, la showgirl argentina fa parlare di sé per molteplici aspetti. A cominciare dal suo ruolo di moglie e agente di Mauro Icardi, fino alle sue attività come personaggio televisivo e della community del web. La sua presenza soprattutto su Instagram non passa davvero mai inosservata. Del resto, non si può restare insensibili di fronte al suo fascino. Cui lei aggiunge, da par suo, quel tocco in più, provocante ed irresistibile.

Wanda Nara lascia tutti senza parole, che scatto

Solo ieri, Wanda aveva postato sul suo profilo una foto in total white, in cui avevamo potuto apprezzare le sue forme generose ed esplosive. Meno di 24 ore, e, colpo di scena, lady Icardi si ripresenta vestita soltanto di un maglioncino nero, ad incorniciare le sue curve. Uno scatto, forse, anche per il filtro in bianco e nero che appare leggermente più sobrio, ma non toglie nulla alle sue grazie, anzi.

C’è da rimanere soltanto ad ammirare in silenzio, di fronte a uno spettacolo del genere, e una sua amica e follower infatti commenta: “Qui sto muta”. Non ci stancheremmo mai di osservare Wanda, che questa volta aggiunge anche un piccolo dettaglio misterioso. Non è chiaro se i capelli siano raccolti rispetto al solito, o siano adesso in un taglio più corto, che aggiunge una nota di mistero in più.

