La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 5 giugno

La Protezione Civile ha aggiornato sul proprio sito il bollettino e della mappa regione per regione in merito all’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia.

Nel pomeriggio di oggi, il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato i dati che inquadrano lo stato dell’epidemia diffusasi in Italia da oltre tre mesi. Nelle ultime 24 ore, come ormai accade da giorni, aumentano i casi di contagio, ma diminuiscono gli attualmente positivi ed i ricoveri in terapia intensiva. In aumento i pazienti guariti dal virus, ormai giunti ad oltre 160mila, ossia poco meno del 70% dei casi registrati nel nostro Paese. Infine, purtroppo, con altri 85 decessi si è aggravato il bilancio delle vittime che in Italia ha superato da settimane la soglia dei 30mila.

Leggi anche —> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 5 giugno

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati al 5 giugno, 85 nuovi decessi

Nel pomeriggio è arrivato il consueto aggiornamento della Protezione Civile sull’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Stando alla nota di oggi, venerdì 5 giugno, nelle ultime 24 ore sono 518 le persone risultate positive al virus in Italia che hanno portato il bilancio complessivo dall’inizio dell’emergenza a 234.531. Prosegue il calo, invece, dei soggetti attualmente positivi: 38.429 in totale, ossia 1.453 in meno rispetto alla giornata di ieri. In decrescita anche i pazienti ricoverati presso i reparti di terapia intensiva che risultano essere 316 con un decremento di 22 unità.

Le persone guarite dal coronavirus in Italia, stando al nuovo bollettino, salgono a 163.781, 1.886 in più di ieri. Infine continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime con 85 decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 33.774.

Infine, come si evince dal comunicato, si aggrava il bilancio delle vittime con 88 nuovi decessi nelle ultime 24 ore che hanno portato il numero totale a 33.689.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, venerdì 5 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 89.928 – 16.222 – 53.853;

– Piemonte – 30.807 – 3.927 – 22.511;

– Emilia Romagna – 27.877 – 4.167 – 21.198;

– Veneto – 19.174 – 1.938 – 16.007;

– Toscana – 10.129 – 1.063 – 8.209;

– Liguria – 9.786 – 1.486 – 8.056;

– Lazio – 7.773 – 754 – 4.309;

– Marche – 6.740 – 989 – 4.458;

– Campania – 4.822 – 425 – 3.623;

– Puglia – 4.507 – 521 – 3.140;

– Trento – 4.433 – 464 – 3.846;

– Sicilia – 3.448 – 276 – 2.300;

– Friuli Venezia Giulia – 3.280 – 338 – 2.762;

– Abruzzo – 3.257 – 415 – 2.172;

– Bolzano – 2.599 – 292 – 2.206;

– Umbria – 1.431 – 76 – 1.326;

– Sardegna – 1.359 – 131 – 1.161;

– Valle d’Aosta – 1.187 – 143 – 1.034;

– Calabria – 1.159 – 97 – 965;

– Molise – 436 – 23 – 291;

– Basilicata – 399 – 27 –354.

Leggi anche —> Il virus secondo Cosmacini: “Sparirà completamente”

Leggi anche —> Seconda ondata di contagi: il parere della virologa Ilaria Capua

Dalla nuova mappa si evince che non si sono registrati nuovi decessi nelle ultime 24 ore a Trento e Bolzano ed in Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Nessun nuovo caso di contagio, invece, a Trento ed in Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.