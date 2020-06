Miriam Leone dolcissima: “nelle mie mani con amore ..” -FOTO

Miriam Leone è molto seguita sui social: la 35enne ha pubblicato un post su Instagram colpendo subito tutti i suoi numerosi fan.

Miriam Leone continua a catturare l’attenzione dei fan. La bellissima attrice ha un account Instagram seguito da 1,2 milioni di follower: la 34enne aggiorna costantemente il profilo aggiungendo scatti sensuali, foto scottanti e post attraenti. Poco fa, infatti, Miriam ha pubblicato un post dolcissimo raccogliendo in pochissimo tempo 32mila likes.

Il post dolcissimo di Miriam Leone

Visualizza questo post su Instagram Nelle mie mani. Con amore. Per amore. #accussì Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 5 Giu 2020 alle ore 11:06 PDT

Miriam Leone ha pubblicato uno scatto su Instagram: la foto è alquanto particolare, con il suo magnifico volto stampato in un piccolo specchietto. La foto è accompagnata da una didascalia: “Nelle mie mani. Con amore. Per amore. #accussì”. I fan hanno subito commentato con entusiasmo inondando di complimenti l’ultimissimo post della Leone. La vincitrice della 69esima edizione di Miss Italia ha una sensualità fuori dal comune. Anche nel pomeriggio la nativa di Catania aveva sorpreso il popolo del web, postando uno scatto senza trucco distesa nuda sul letto. La Leone ha spiegato che in una delle sue prime interviste spiegò quanto sia importante per lei il mascara. Con o senza trucco, tuttavia, la classe ’85 è bellissima.

