Sara Croce completamente senza reggiseno, lo scatto fa il giro del web – FOTO

Sara Croce continua ad infiammare i social: la Bonas di ‘Avanti un altro’ pubblica uno scatto da cardiopalma

Sara Croce è una ragazza bellissima. Dopo la partecipazione a Miss Italia 2017, la nativa di Garlasco ha raggiunto la popolarità nel ruolo di Madre Natura per ‘Ciao Darwin 8’ e nel ruolo della Bonas in ‘Avanti un altro’. L’influencer vanta 734mila follower su Instagram: ogni giorno Sara aggiorna il profilo con scatti da cardiopalma, mettendo in mostra il suo fisico da urlo. Nelle foto la sua bellezza e il suo corpo marmoreo sono sempre in primissimo piano. Qualche ora fa, la ventiduenne ha pubblicato un post lasciando tutti a bocca aperta.

Sara Croce infiamma Instagram: lo scatto senza reggiseno

Sara Croce ha infiammato il web con uno scatto da capogiro: la ragazza mette in luce la sua bellezza ed è completamente senza reggiseno. Per non incorrere in censura, la giovanissima modella e influencer copre le sue ‘curve’ con le mani. Lo scatto lascia pochissimo spazio all’immaginazione e l’effetto ‘bianco e nero’ dà sicuramente un tocco in più. Il post ha collezionato in pochissimo tempo più di 26mila likes e 300 commenti. Qualche giorno fa Madre Natura di ‘Ciao Darwin 8’ mise in primo piano il suo lato B con una splendida immagine in piscina.

I complimenti si sprecano, e non sono soltanto gli uomini ad usare belle parole: numerosissime ragazze stanno commentando con entusiasmo il post.