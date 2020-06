Maria De Filippi irriconoscibile da giovane? Com’era e com’è – FOTO

Maria De Filippi irriconoscibile da giovane? Com’era e com’è la conduttrice, regina degli ascolti della televisione? Le foto della verità.

Maria De Filippi è una delle donne della televisione più apprezzate dal pubblico. Nel corso degli anni, la conduttrice è diventata un’icona anche di stile. Sempre impeccabile quando conduce i suoi programmi in prima serata, Maria è solita alternare outfit più eleganti a look più sportivi. Nel corso degli anni l’immagine di Maria De Filippi è notevolmente cambiata e c’è chi pensa che possa aver ceduto al fascino dei ritocchini, ma è davvero così?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Tina Cipollari in costume da giovane: reperto storico, irriconoscibile – FOTO

Maria De Filippi: com’era e com’è nelle foto

Agli inizi della sua carriera, la De Filippi era solita indossare tailleur classici che non mettevano in risalto il suo fisico. Con il tempo, la conduttrice che allena il proprio corpo praticando sport, in particolare il tennis, ha cominciato ad indossare jeans, pantaloni più stretti, tubini e, in generale, abiti alla moda e che le esaltano il fisico. Anche i capelli sono decisamente cambiati nel corso del tempo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Michelle Hunziker, uno sguardo provocante mai avuto prima -FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I capelli sono diventati sempre più biondi e pur privilegiando sempre capelli corti, opta sempre di più per tagli all’ultima moda diventando un’icona di stile. Anche il trucco è cambiato nel corso del tempo. Pur mantenendo un trucco sempre leggero, vengono messi in risalto soprattutto gli zigomi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Justine Mattera | a letto sensualissima | “Vivi al massimo” FOTO

Guardando le foto di ieri e di oggi, dunque, sembrerebbe che la De Filippi non abbia ceduto alla chirurgia estetiva. Semplicemente, il cambiamento dell’immagine è dovuto ad un look diverso e più giovanile e ad un truppo più curato e studiato per mettere in risalto i lineamenti del suo viso.