Tina Cipollari in costume da giovane: reperto storico, irriconoscibile – FOTO

Tina Cipollari in costume da giovane: reperto storico, non sembra neanche lei

Tina Cipollari è una delle donne più amate della televisione da tantissimi anni. Ha esordito a Uomini e Donne, presentandosi come tronista anni fa, e ad oggi è una presenza indispensabile nel programma in quanto opinionista insostituibile di Maria De Filippi. Tina infatti è molto famosa per i suoi modi forti e per la sua eterna lotta con Gemma Galgani, con cui litiga da dieci anni all’interno del programma.

Tina Cipollari, lo scatto in costume da bagno di quando era giovane

Tina ha cominciato a muovere i suoi primi passi nella televisione negli anni novanta. In tutto questo tempo il pubblico si è abituato a vederla come una donna prosperosa, con i suoi capelli biondi e ricci e le sue labbra carnose. Ma vi ricordate com’era realmente Tina quando ha esordito? Il sito BitchyF è riuscito a scovare uno scatto molto vecchio della Cipollari, in cui l’opinionista sembra impossibile da riconoscere.

Nella foto ha i capelli scuri e un taglio molto corto, ha un costume da bagno addosso ed è in ammollo in acqua. Sorride all’obiettivo e guarda l’obiettivo attraverso le sue lenti molto scure. Il costume verde ha delle margherite e fasciano perfettamente il suo corpo tonico.

Voi l’avreste mai riconosciuta? Dopo così tanti anni che Tina è nelle nostre case, è come se fosse una persona di “famiglia”. Vederla in uno scatto di tanti anni fa ha commosso i fan dell’opinionista che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto.