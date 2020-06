Assolutamente strepitosa a dispetto degli anni che passano: Pamela Prati è sempre bella e piena di fascino, come ai tempi del Bagaglino.

Visualizza questo post su Instagram Oggi mi sento proprio una Desperate Housewife 😂🌺 @versace @donatella_versace Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 5 Giu 2020 alle ore 4:58 PDT

L’ultimo anno per Pamela Prati è stato veramente difficile. Colpa dello scandalo delle sue finte nozze con tale Mark Caltagirone, un personaggio di fantasia. Questo ha fatto si che in moltissimi dubitassero di lei, anche perché una spiegazione vera e propria non c’è mai stata.

La 61enne sarda si è sempre limitata a dire di essere stata plagiata, anche in occasione delle tante chiamate in televisione in qualità di ospite. È capitato così anche durante la sua partecipazione a ‘Domenica In’, con Mara Venier che incalzava con domande scomode e lei che si trincerava dietro a questa giustificazione. E non a caso sempre in molti ritengono che questa sia stata tutta una messinscena orchestrata da lei e dalle sue ex agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Ad ogni modo la Prati continua ad avere un certo seguito.

Pamela Prati, una serie di immagini da togliere il respiro

Lei del resto di argomenti per incantare ne ha ancora. Proprio come quando si esibiva al Bagaglino fra gli anni ’80 e ’90. Il fisico è sempre quello di allora, e Pamela ce ne dà dimostrazione facendosi ritrarre mentre è di schiena subito dopo essere uscita dalla doccia. Inutile dire che in tale circostanza ha fatto il boom di ‘mi piace’ e di commenti positivi. Come quando, qualche giorno dopo, si è esibita in una improvvisata performance canora casalinga in playback.

