Ilary Blasi, yoga e posizione dello scorpione | Totti ironizza – FOTO

Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram una foto, in cui si vede intenta a praticare yoga eseguendo la posizione dello scorpione: il commento di Totti

Ilary Blasi ha la passione per lo yoga che segue spesso, mettendo in mostra i suoi costanti passi in avanti anche tramite il suo profilo Instagram. In questa foto si vede presentatrice nel momento in cui si trova nella posizione dello scorpione. La showgirl esegue questo esercizio con la necessaria concentrazione. La donna è da tempo appassionata per lo sport, il fitness nonché appunto di yoga.

Il post in questione è stato inondato da ‘like’ e commenti di complimenti da parte dei suoi ammiratori. Uno di questi è stato quello del marito, Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha commentato con la sua proverbiale simpatia che tutti noi conosciamo. “Stasera ti ritrovo così????“, ha scritto il Pupone.

Ilary Blasi e la passione per lo yoga | Totti commenta la foto

Una frase seguita da varie emoji ironiche, confermando così il carattere scherzoso del post. Ilary però non pare dar peso alla battuta della sua dolce metà. Anche lei infatti conosce bene la celebre simpatia dell’uomo. Uno scambio di battute che non accade di rado tra i due e che si è dimostrato utile a rinforzare il loro rapporto di coppia, che sembra essere più saldo che mai.

Per quanto riguarda gli ammiratori, i follower apprezzano le qualità atletiche della conduttrice televisiva, nonché ovviamente la bellezza, sottolineata in ogni contenuto social. Una utente ha risposto. “Però è bella anche sottosopra“. Ne segue una simpatica citazione calcistica. “Hai sposato Highita?“.

Affetto a non finire per una coppia che ha conquistato i cuori di milioni di persone.