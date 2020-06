Anna falchi maestosa in pizzo nero , bella da morire – FOTO

Anna Falchi è straordinaria: la nativa di Tampere ha postato una foto in pizzo nero da cardiopalma.

Anna Falchi è sicuramente una delle attrici più amate dagli italiani. La nativa di Tampere ha conquistato la popolarità a cavallo degli anni ’90 e i 2000: nel corso della sua carriera ha partecipato anche a ‘Cinepanettoni’ di successo come ‘Paparazzi’ e ‘Body Guards – Guardie del corpo’. Anna, come la maggior parte delle star, ha un profilo Instagram che usa per condividere scatti di assoluto livello mettendo ancora in mostra una sensualità fuori dal comune. Qualche ora fa la Falchi ha pubblicato una foto infiammando letteralmente il web: nella didascalia è presente anche una profonda dedica ad un amico scomparso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria De Filippi, rivelato il segreto di Stash: emozione in diretta

Anna Falchi infiamma i social: lo scatto è magnifico

Anna Falchi, come sempre bellissima, ha pubblicato su Instagram una foto in pizzo nero ricordando nella didascalia anche il suo amico scomparso. “Oggi, sfogliando qualche libro, ne ho ritrovato uno realizzato dal mio amico e grande fotografo Bob Krieger, purtroppo da poco scomparso…. un pensiero a tutti gli artisti di talento che ci hanno lasciato bei ricordi della loro arte..”: parole dolci e profonde quelle scritte da Anna. Gli utenti stanno commentando con entusiasmo sotto al post: i complimenti come ‘Sempre bellissima’ o ‘Meravigliosa la foto’ sono tantissimi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sara Croce completamente senza reggiseno, lo scatto fa il giro del web – FOTO

La Falchi è ancora incantevole. Il suo profilo Instagram è seguito da 426mila followers. L’ultimo post da lei pubblicato ha conquistato in breve tempo quasi 5mila likes.