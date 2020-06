Bergamo, pronte le aule con plexiglass in un liceo

A Bergamo, in un liceo, sono stati già collocati i divisori intorno ai banchi in plexiglass.

Il Coronavirus ha messo in ginocchio il sistema sanitario dell’Italia e di numerosissimi altri paesi: i casi positivi e i decessi continuano ad aumentare giorno dopo giorno. Nel nostro Stato, da qualche settimana, il trend è ampiamente in discesa nonostante la riapertura e la ripresa delle attività. Il Covid-19 ha letteralmente stravolto la vita di tutti: l’uso di guanti e mascherine, le distanze di sicurezza e il divieto di assembramenti sono tutte cose che non appartenevano ai nostri ‘Usi e costumi’ almeno fino a tre mesi fa. La scuola è sicuramente una delle attività più stravolte dall’emergenza: chiuse a marzo, i professori hanno sostenuto delle lezioni online. In molti si chiedono cosa accadrà a settembre, il mese per l’inizio di un nuovo anno scolastico. Al momento è difficile fare previsioni: il ministro Azzolina sta studiando un modo per ricominciare in sicurezza. “Stiamo pensando a pannelli in plexiglass nelle aule a compartimentare i banchi“, spiegò ieri la Ministra dell’Istruzione. A Bergamo, intanto, hanno già iniziato i lavori.

Bergamo, divisori in plexiglass già collocati in aula

A Bergamo alcune scuole hanno già iniziato i lavori per aumentare la sicurezza in aula. Nel liceo artistico Giacomo e Pio Manzù, ad esempio, sono stati installati delle barriere chiare in plexiglass per compartimentare i banchi. Il preside dell’istituto ha annunciato con orgoglio di essere pronti per gli esami e per settembre. La situazione è ancora paradossale: tutte queste misure erano impensabili fino a qualche mese fa.

La ministra Azzolina ha rimarcato in diverse occasioni l’impegno per iniziare al meglio l’anno scolastico e ha spiegato di essere contraria a doppi turni e a sdoppiamenti di classi.