In Russia una donna è rimasta traumatizzata da uno scherzo che le ha fatto il suo gatto: il felino ha chiuso la padrona dentro casa per ben due giorni.

Una gatta di una donna in Russia è improvvisamente impazzita e ha cominciato a comportarsi come se fosse posseduta. Un giorno, all’improvviso, il felino ha cominciato a morderla e graffiarla senza fermarsi nemmeno per un attimo. La donna, in preda al panico e, ovviamente molto spaventata, ha reagito chiudendosi in cucina, sperando che la sua gatta, che fino ad allora era stata sempre tranquilla, si calmasse presto. La donna però è rimasta chiusa in casa, bloccata in cucina per due lunghi giorni e, ogni volta che faceva un tentativo per uscire, la gatta reagiva in maniera folle, rischiando di ferirla molto seriamente. In casa erano solo loro due, sarebbe scontro diretto. “Non riesco a uscire dalla cucina, appena mi avvicino alla porta la gatta mi attacca, sembra posseduta”.

I vicini sono riusciti a fatica a catturare il gatto

Con queste urla disperate la donna è riuscita ad attirare l’attenzione dei suoi vicini di casa. È stato difficile anche per loro capire a chi si riferisse la donna mentre gridava disperata. Fortunatamente qualcuno l’ha presa seriamente e un paio di vicini sono entrati nel suo appartamento forzando la porta e riuscendo a catturare la gatta.

Dopo due lunghi giorni di prigionia per colpa della sua gatta, la donna è riuscita a uscire illesa dalla questa assurda situazione. Adesso, chi di voi ha paura del proprio gatto?