Toto Cutugno: “Il cancro? L’ho scoperto così”

Toto Cutugno è uno dei cantautori italiani di maggior successo: il toscano ha raccontato alcuni interessanti aneddoti a ‘Verissimo’

Toto Cutugno è uno dei cantautori e parolieri italiani di maggior talento. Non bastano i numeri per raccontare il suo successo: con oltre 100 milioni di copie vendute al mondo è sicuramente al top tra gli artisti italiani. Nella corso della sua grandiosa carriera Salvatore (il suo nome) è riuscito a vincere anche il con ‘Solo noi’. Il nativo di Tendola si è raccontato a ‘Verissimo’: Cutugno ha svelato diversi aneddoti interessanti. Le emozioni non sono mancate: Toto non è riuscito a trattenere le lacrime.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Sgarbi | Grossa paura | rischia di annegare e lo salva la figlia

Toto Cutugno parla del cancro alla prostata

Salvatore Cotugno ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a ‘Verissimo’ lo scorso anno. L’intervista è stata riproposta proprio oggi. Il noto cantautore raccontò come ha scoperto di avere un tumore maligno alla prostata. “Sono un miracolato. Ora sto bene, però ogni mese devo tornare al San Raffaele per le visite“. La sua carriera è stata ricca di successi ma nella vita il classe ’43 ha incontrato non poche difficoltà. Toto Cutugno ha spiegato che nonostante il buono stato di salute si rammarica per non poter camminare molto ai concerti. Il nativo di Tendola svelò anche il nome del personaggio che gli ha dato ottimi consigli: Al Bano gli ha consigliato un medico specialista per una visita di controllo. “Quel medico si è accorto alla prima visita che non avevo una prostata ma un melone”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maurizio Crozza e Gallera-Fontana: “Perché la gente è cretina”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Che sia per tutti voi un’incantevole serata. Vi abbraccio, Toto Un post condiviso da Toto Cutugno Official (@totocutugnoofficial) in data: 23 Gen 2019 alle ore 10:30 PST

Toto Cutugno ha anche alcuni account sui social network. Su Instagram è seguito da 12mila followers mentre su Facebook da 112mila profili.