Coronavirus, dal Veneto esultano per un dato importante

Coronavirus, ottimi aggiornamenti in arrivo dal Veneto: nella regione di Zaia i dati diventano sempre più positivi.

Il coronavirus continua a diffondersi in Italia seppur ad un ritmo decisamente più lento: gli ultimi bollettini della Protezione Civile sono altisonanti ma rendono l’idea che il pericolo è sempre dietro l’angolo. Il clima e le misure di distanziamento sociale, così come il lockdown imposto dal governo nei mesi di marzo e aprile, hanno sicuramente rallentato la corsa del Covid-19. Le riaperture di maggio destavano preoccupazione ma i dati non sono mai peggiorati. La situazione più critica è sempre in Lombardia: se nelle altre Regioni, soprattutto al Sud Italia, l’incremento dei dati è poco significativo, nella regione di Attilio Fontana il trend è ancora preoccupante. Ottime notizie dal Veneto, altra regione italiana con più casi rispetto alle altre: i dati iniziano ad essere decisamente positivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 7 giugno

Coronavirus Veneto: dati in netto miglioramento

Ottime notizie in arrivo dal Veneto. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, oggi i dati sono piuttosto positivi: zero nuovi casi e zero morti. Già nella giornata di ieri i dati erano incoraggianti, con 1 solo positivo e solo 3 decessi. I casi Covid-19 restano fermi quindi a 19.183 con 1.954 morti. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, è stato sicuramente tra i governatori più brillanti in questo momento complicato. Le sue dichiarazioni, le sue mosse e le sue strategie sono sempre state decisamente coraggiose.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Il professor Clementi: “Il coronavirus è clinicamente finito”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I casi attualmente positivi nel Veneto sono al momento 1.085. I numeri positivi non devono sicuramente far abbassare la guardia: come testimoniato in altre zone, la facilità di trasmissione del virus può scatenare in brevissimo tempo l’insorgenza di nuovi focolai.